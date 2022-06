10 Tips Memilih Ubin Keramik Dapur

Kita semua pasti punya sesuatu yang ingin dicapai. Tidak ada salahnya bila keinginan itu adalah memiliki dapur idaman. Meski demikian, impian yang satu ini membutuhkan biaya tidak sedikit. Walaupun memasang lantai dan melapisi dinding adalah termasuk tahap akhir pembangunan sebuah rumah, ada baiknya bila sudah dirinci sejak awal mengenai jenis keramik dapur yang akan dipakai. Melakukan survei tentang macam-macam keramik dapur di pasaran akan sangat membantu dalam membuat perencanaan anggaran. Hal ini juga berlaku untuk penggantian keramik dapur lama dengan yang baru.

Berikut adalah contoh daftar rincian pekerjaan renovasi dapur dan biayanya:

Pekerjaan bongkaran:

- bongkar bak cuci piring Rp 100 ribu per buah

- bongkar keramik lantai dapur Rp 50 ribu per meter persegi

- bongkar keramik dinding dapur Rp 75 ribu per meter persegi

Pekerjaan pemasangan:

- jasa upah pasang keramik dinding Rp 150 ribu per meter persegi

- plester dinding dapur Rp 50 ribu per meter persegi

- jasa upah pasang keramik lantai 30 x 30 cm Rp 100 ribu per meter persegi

- jasa upah pasang keramik lantai 60 x 60 cm Rp 125 ribu per meter persegi

- instalasi pipa air bersih Rp 50 ribu per m1

- instalasi pipa 1 1/2′ air kotor Rp 95 ribu per m1

- jasa upah pasang bak cuci piring Rp 290 ribu per buah.