Cara Menghitung Biaya Ekstensi Rumah

Disamping menambah lantai rumah, terdapat alternative lainnya untuk melakukan ekstensi rumah. Diantaranya:

1. Meruntuhkan Pembatas

Merupakan cara ekstensi yang paling praktis dan murah karena Anda hanya perlu meruntuhkan dinding pembatas ruangan dan menggantinya dengan semacam sekat berbahan dasar kayu lapis atau partisi gypsum. Dengan menggunakan bahan ini, rumah akan nampak lebih luas, bahkan bisa digunakan secara multifungsi sekaligus karena menyatukan dua ruangan sekaligus.

Biaya ekstensi tergolong murah. Anda cukup menyewa jasa kontraktor untuk menghancurkan dinding dengan estimasi biaya 40 -50 ribu rupiah per meternya diluar biaya jasa pembuangan bekas bongkaran yang berkisar 50 ribu rupiah per meter kubik.

2. Merenovasi Balkon

Ekstensi rumah cara ini biasa diterapkan di teras atau balkon apartemen khususnya yang memiliki ruang sangat terbatas namun ingin tetap memiliki ruang untuk bersantai. Sayangnya teras/balkon hanya memungkinkan untuk dinikmati saat cuaca baik, bila tidak Anda harus tetap berada di dalam.

Ekstensi ruangan minimalis ini dapat dilakukan dengan menambahkan jendela geser kaca. Hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah pemilihan material kusen/jendela kaca. Mengingat factor keamanan menjadi prioritas, jendela kaca geser adalah yang terbaik.

Jenis kusen jendela geser yang paling cocok adalah UPVC. Estimasi harga kusen berikut kaca berkisar 500 ribuan per unit sedangkan harga bingkai jendela geser UPVC kisaran 200 ribu per meter (belum termasuk kaca). Untuk pemasangan sebaiknya dilakukan oleh ahlinya. Atau untuk menghemat waktu dan tenaga Anda bisa membelinya menjadi satu paket material plus jasa pemasangan.

Alhasil ruangan tak hanya bisa dinikmati untuk bersantai namun juga bisa dimanfaatkan untuk wadah bercocok tanam dalam pot.

3. Membuat Konservatori

Istilah ini memang terdengar kurang familiar di Indonesia meskipun telah diperkenalkan sejak zaman colonial. Konservatori berfungsi sebagai ruangan khusus untuk menikmati suasana taman di segala cuaca. Secara umum fungsinya mirip balkon atau teras yang dilapisi jendela kaca hanya saja ukurannya lebih luas.

Ekstensi dengan cara ini sangat praktis karena Anda tidak perlu melakukan pemugaran apapun dan bila sudah jadi dapat difungsikan sebagai ruang tamu yang menyegarkan karena terdapat banyak tanaman di sekelilingnya.

Estimasi biaya yang dibutuhkan dalam membangun ini mengacu pada ukuran lebar lahan konservatori. Semisal 3 x 4 meter dengan biaya pembangunan per meter persegi Rp 2 juta rupiah, maka total biaya 3 x 4 x Rp 2 juta = Rp 24 juta