Pedoman Membeli AC Yang Sesuai Kebutuhan dan Terjangkau

Pada hari yang panas – katakanlah 33 ° C – Anda mungkin tergoda untuk menempatkan AC ke bawah hingga 20 ° C untuk mendapatkan ruang sejuk secepat mungkin. Tetapi jika Anda dapat mengatasi pengaturan suhu pada 25 ° C, Anda tidak hanya akan menghemat keausan pada motor AC, Anda akan menghemat besar pada tagihan energi Anda. Setiap derajat pendingin dapat menambah sekitar 10% untuk biaya operasional. Prinsip yang sama berlaku di musim dingin. Jika 10 ° C di luar, cobalah mengatur suhu dalam ruangan menjadi 18 ° C daripada 25 ° C (dan kenakan jumper jika Anda harus). Itu juga tergantung pada suhu eksternal. Umumnya Anda akan mendapatkan efisiensi yang lebih baik dengan mengincar diferensial suhu maksimum sekitar 8 ° C. Jadi pada hari 35 ° C, atur termostat dalam ruangan Anda menjadi 27 ° C. Secara realistis, kebanyakan orang akan tetap menggunakan suhu yang lebih dingin, tetapi cobalah untuk tidak terlalu jauh melampaui perbedaan 8 ° C itu. Anda mungkin bisa bertujuan untuk diferensial yang lebih besar jika rumah Anda sangat efisien secara termal (terisolasi dengan baik).