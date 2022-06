Cara Memasang Keramik Dinding

I. Tahap/proses persiapan pekerjaan

a. Kesesuaian spesifikasi material dengan area kerja (shopdrawing-merk, warna dan kode pabrifikasi). Periksa secara random material kedatangan dan disesuaikan dengan spesifikasi material

b. Kesiapan area kerja (markingan, leveling) dan kerapian instalasi m/e. instalasi m/e harus ditutup dengan kawat ayam plus paku

c. Membuat marking dan starting point dari keramik secara vertikal dan horizontal

Selain itu, sebelum pasang keramik kita harus pastikan semua permukaan yang akan dikeringkan bersih, halus, kering dan bebas dari lilin, kotoran sabun dan lemak. Setiap area yang rusak, longgar atau tidak rata harus diperbaiki, ditambal, dan diratakan. Hapus semua cetakan, trim, peralatan, dll. Yang dapat mengganggu pemasangan. Gerbang pintu mungkin dilemahkan untuk ubin agar tergelincir.