7 Tips Memilih Pintu Minimalis untuk Rumah Anda

Usai memahami material pintu berbahan dasar kayu, saatnya menentukan model, dan design yang cocok dengan konsep rumah. Berikut beberapa aspek penting yang dapat Anda pertimbangkan dalam memilih model pintu rumah minimalis diantaranya:

- Sederhana

Sesuai dengan namanya, pintu minimalis umumnya di design dengan sangat sederhana dan cocok diaplikasikan di rumah bertipe minimalis. Sederhana yang dimaksud bisa diartikan minim ornament dari bentuk-bentuk yang rumit layaknya pintu-pintu keraton Yogya atau rumah di Bali. Bahkan tak sedikit yang mengartikan minimalis dengan polos dimana pintu tak memiliki sentuhan kreasi desain apapun. Namun justru disinilah letak kekuatan dan nilai tambah dari desain tersebut dimana less is more.

- Warna

Umumnya warna pintu minimalis diselaraskan dengan tema rumah. Semisal jika warna cat tembok putih, krem, atau warna terang lainnya, maka untuk pintu dapat menggunakan warna-warna gelap. Begitupun sebaliknya. Ciptakanlah warna kontras antara warna tembok dan pintu dengan cermat.

Lebih jauh, rumah tipe minimalis cenderung menonjolkan unsur warna-warna netral seperti putih, hitam atau abu-abu. Sementara untuk pintu minimalis menghadirkan motif kayu polos bahkan tanpa di cat sekalipun. Sehingga apabila dipadukan bisa menjadi harmonisasi yang indah dan menarik.

Sebagai tambahan, gunakanlah cat eksterior khusus agar warna dinding bisa awet dalam segala kondisi, khususnya cat yang mampu menyerap ultraviolet sehingga tidak mudah pudar.

- Bahan Berkualitas

Pastikan untuk memilih bahan berkualitas pada pintu Anda sehingga bertahan lama di segala situasi dan kondisi. Mengingat letak pintu sebagai pembatas antara bagian dalam dan luar rumah, otomatis rentan terpapar sinar matahari secara langsung, hujan, noda, gesekan dan lain sebagainya yang menjadikan pintu rapuh, menggembung, melengkung bahkan dengan mudah menjadi keropos akibat termakan rayap. Anda dapat mencegah hal tersebut dengan memberikan cairan anti rayap di daun pintu rumah. Disamping itu pilihlah material pintu yang juga tahan terhadap api.

- Anggaran

Pertimbangkanlah dengan bijak, cerdas dan cermat sebelum menentukan pilihan pintu minimalis yang akan digunakan kemudian selaraskan dengan budget yang Anda miliki. Jangan memaksa diri untuk membeli hanya karena menyukai desain tertentu, tapi pilihlah berdasarkan material yang baik.

Pintu yang terbuat dari kayu memang cenderung lebih kuat ketimbang yang terbuat dari fiberglass, namun membutuhkan perawatan sedikit ekstra semisal perlindungan anti rayap.

Sebaliknya bahan fiberglass cenderung lebih mahal namun minim maintenance yang akan menguras kocek Anda.