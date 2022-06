15 Inspirasi Interior Ruang Keluarga Yang Stylish

And last but not least, ruang keluarga favorit kami jatuh pada buah karya profesional kami, Tierbonavi. Dengan nuansa natural dan perpaduan warna cokelat dan abu-abu, ruang keluarga terasa simpel, dengan dekorasi minimalis namun terasa elegan. Dihias dengan meja panjang serbaguna, sofa, televisi, tanaman dan lampu gantung ala industrial, bikin ruang keluarga ini menjadi unik. Apakah ruang ini menjadi favorit Anda? Namun yang pasti sangat nyaman dan menyenangkan sekali untuk berkumpul bersama di area ini.

Jadi ruang keluarga mana yang jadi favorit Anda?