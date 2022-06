Cara Membuat Desain Rumah Open Plan

Biasanya ruang open plan terletak di ruang utama rumah, yang terdiri dari ruang keluarga/ ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Ada baiknya kita membayangkan adanya dinding imajiner saat membuat desain rumah open plan. Tujuannya agar tercipta ruang sirkulasi yang layak sesuai kebutuhan dan fungsi masing-masing area. Kita perlu memperhitungkan di mana kita akan meletakkan furnitur dan seberapa besar ruang gerak yang bisa kita ciptakan. Kita juga perlu memikirkan seberapa banyak ruang yang dibutuhkan untuk pintu atau laci yang terbuka, atau kursi yang digeser keluar dari meja makan.

Berikut adalah alasan mengapa ruang gerak perlu dipertimbangkan saat merancang desain rumah open plan:

1. Sudut pandang

Apakah yang ingin kita lihat dari sofa di area duduk ruang keluarga/ ruang tamu? Apakah Anda ingin bisa melihat ke arah taman melalui jendela di dekat meja makan? Hal ini perlu ditentukan sejak awal area mana saja yang bisa melihat ke arah jendela.

2. Jarak antar area

Pertimbangkan berapa meter jarak antara kitchen set dan meja makan. Alasannya demi kenyamanan dan keamanan juga karena kurang bijaksana rasanya bila harus memindahkan makanan panas dari kitchen set ke meja makan yang jaraknya terlalu jauh.

3. Masalah kebisingan

Pada desain rumah open plan tidak ada lagi pemisah, sehingga suara televisi dan penggorengan akan bercampur baur. Perlu diperhitungkan jarak yang layak agar kenyamanan tidak perlu dikorbankan.

4. Three in one

Saat membuat desain rumah open plan memang tampaknya kita sedang mengerjakan desain sebuah ruangan, padahal sebenarnya tidak. Ada tiga desain ruangan yang perlu dirancang agar tampak selaras satu sama lain dengan tanpa dinding pemisah.