7 Inspirasi Dapur Set dalam Berbagai Gaya

Dapur merupakan salah satu area yang paling penting di dalam rumah, sebab dari sini lah makanan diolah untuk dimakan oleh seluruh anggota keluarga. Seperti kata pepatah, “Kitchen is the heart of the home.” Untuk itu, dekorasi ruang dapur haruslah sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda sebagai pemilik rumah.

Pertama-tama, ketahui terlebih dahulu berapa lama waktu yang akan Anda habiskan di dapur. Apakah Anda memiliki hobi masak atau membuat kue? Atau Anda super sibuk sehingga dapur hanya untuk membuat makanan yang sederhana.

Kemudian seberapa luas area dapur di rumah Anda. Sebab apabila Anda punya hobi memasak atau membuat kue, tentu diperlukan tempat lebih luas untuk beberapa perabot tambahan seperti mixer, oven, dll. Desain dapur pun perlu dibuat senyaman mungkin agar Anda betah berlama-lama di dapur. Sementara bagi Anda yang lebih suka masak super cepat karena harus segera berangkat ke kantor, maka Anda akan cukup nyaman dengan dapur bergaya minimalis.

Setelah tau dapur seperti apa yang Anda butuhkan, selanjutnya Anda tinggal memanggil para professional perencana dapur dari Homify untuk mewujudkan dapur impian Anda. Masih bingung menentukan dekorasi dapur seperti apa untuk rumah Anda? Berikut ini beberapa inspirasi dapur set dalam berbagai gaya.