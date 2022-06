10 Inspirasi Fasad Rumah Mewah Minimalis

Saat ini tren minimalis telah menjamur ke mana-mana. Mulai dari gaya berpakaian, hingga desain rumah. Tak terkecuali desain eksterior atau fasad rumah. Konsep minimalis memiliki prinsip less is more, semakin sederhana maka semakin baik. Tidak heran desain minimalis sangat minim dengan ornamen atau dekorasi.

Desain minimalis memang terlihat sederhana, namun bukan berarti murahan. Dengan pemilihan bahan dan desain yang tepat oleh para arsitek handal dari homify, maka desain minimalis pun tetap dapat terlihat mewah.

Berikut ini beberapa inspirasi fasad rumah mewah minimalis yang dapat Anda terapkan untuk rumah Anda.