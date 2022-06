7 Tips Memilih Desain Lemari Minimalis Modern Agar Hemat Ruang

Selanjutnya adalah desain lemari pakaian yang menempel dengan dinding alias built in storage. Lemari built in sangat efisien digunakan pada ruang tidur minimalis karena dapat dikombinasikan dengan jenis furniture lain, seperti meja kerja atau meja belajar anak. Hal ini tentu dapat menghemat ruang, bukan?

Namun, jika ingin membuat lemari pakaian built in, diperlukan waktu yang cukup lama karena proses pembuatannya tidak mudah. Lemari built in juga terbilang tidak fleksibel karena tidak dapat dipindahkan seperti lemari-lemari pada umumnya. Sebab, lemari built in sudah tertanam di dinding. Hal tersebut tentu tidak menjadi masalah jika ruang tidur beserta lemari built in akan Anda gunakan dalam jangka waktu yang lama.