Mengenal Kayu Gaharu, Kayu Termahal di Dunia

Menjadi salah satu pohon termahal di dunia, berapa harga kayu gaharu? Saat ini, harga kayu gaharu ditentukan berdasarkan grade. Grade tertinggi kayu gaharu menunjukkan kualitas resin yang padat. Semakin padat resin, maka akan semakin tinggi nilai jual kayu gaharu. Gubal gaharu dengan kualitas super king menjadi kelas paling tinggi, dan dapat menyentuh ratusan juta rupiah per kilo.

Akan tetapi, kayu gaharu kualitas super king ini sudah sulit ditemukan. Alternatif lain, terdapat kayu gaharu yang direkayasa atau inokulasi dengan kelas medang atau tri chip saja. Meskipun begitu, harga untuk kelas ini bisa mencapai di atas Rp.20 juta per kilonya. Adapun biasanya untuk chip gaharu dengan kualitas tinggi dijual dengan harga sekitar Rp. 53 juta per kilo. Harga yang fantastis, bukan?

Adapun harga terendah kayu gaharu per kilo nya yakni sekitar Rp300 ribu, dan harga tertinggi kayu gaharu yakni bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per kilonya. Sedangkan harga kayu gaharu di pasaran, rata-rata dibanderol dengan harga Rp10 juta hingga Rp. 35 juta per kilonya.