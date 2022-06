Inspirasi Loft Minimalis dari Kantor Serba-monokrom

Menurut Oxford Dictionary, loft didefinisikan sebagai ‘a room or space directly under the roof of a house or other building, which may be used for accommodations or storage.’ Definisi kedua ialah ‘a large, open area over a shop, warehouse, or factory, sometimes converted into living space.’ Kedua definisi ini cocok untuk mendeskripsikan proyek PT. Freyssinet Total Technology Office.

Konsep gaya interior minimalis tak hanya apik diterapkan di rumah. Perkantoran modern dengan konsep open office juga bisa menggunakan konsep ini. Fiano Interior mendesain kantor PT Freyssinet Total Technology Office di Jakarta dengan paduan warna monokrom yang lekat dengan konsep minimalis. Fiano Interior sendiri bergerak di bidang interior design dan dekorasi di Jakarta termasuk custom furnitur. Lihat yuk, seperti apa mereka mendesain kantor ini.