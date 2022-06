5 Inspirasi Desain Rumah Sederhana Namun Tetap Berkarakter

Memiliki rumah yang nyaman adalah impian semua orang. Untuk mewujudkannya, beberapa orang lebih memilih untuk mendesain rumahnya dengan ornamen-ornamen mewah, namun tidak sedikit juga yang mengusung filosofi less is more. Jika Anda adalah seseorang yang menyukai kesederhanaan dan ingin memiliki rumah minimalis, beberapa desain yang dibuat oleh profesional kami ini dapat menginspirasi Anda untuk membangun hunian yang nyaman.