Mengurus Planning Permission untuk Bangunan Anda

Hunian yang satu ini unik sebab bagian depan rumah dibuat kedai “Teh Tarik Mang” dengan konsep take and go. Area kedai itu sendiri tidak terlalu besar, hanya berukuran 2 x 6 meter. Namun pemilik brand ingin memberikan area untuk konsumen agar lebih nyaman saat menunggu pesanan. Maka dibuatlah area tunggu yang terbuka dengan konsep tropis menggunakan elemen alam seperti rumput, batu dan kayu. Menariknya, kedai dan ruang tunggunya dirancang menyatu dengan rumah pemilik kedai. Warna putih dipadankan dengan atap limasan menggunakan genteng tanah liat. Perpaduan warna tersebut sangat cocok dengan konsep tropis yang dimiliki kedai teh tarik sehingga secara keseluruhan, kedai dan rumah pemilik nampak selaras.