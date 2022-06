10 Desain Kamar Tidur Ini Bikin Tidur Makin Nyenyak!

Apakah desain kamar tidur satu ini menjadi kesukaan Anda? Betul sekali, dengan desain yang minimalis, less is more.. namun memberikan tampilan yang begitu cantik. Aksen-aksen kayu pada dinding, lantai, rak, meja samping tempat tidur dan detail pada headboard, justru membuat suasananya begitu elegan. Anda bisa membedakan motif dan warna kayu, jika ingin menghadirkan desain seperti ini pada kamar tidur Anda. Dengan warna kayu yang berbeda, tentunya membuat tampilannya lebih cantik dan begitu nyaman untuk beristirahat.