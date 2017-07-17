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WaB – Wimba anenggata architects Bali
Arsitek di Gianyar
Selayang pandang 7Proyek (7) 0Buku Ide (0)
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Proyek

Proyek baru
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    • The Sender Pool Suite - Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Beton Multicolored
    The Sender Pool Suite - Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Beton Multicolored
    The Sender Pool Suite - Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Kayu Wood effect
    +2
    The Sender Pool Suite - Ubud
    Penatahan Seni ring Jimbaran - Bali, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali
    Penatahan Seni ring Jimbaran - Bali, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali
    Penatahan Seni ring Jimbaran - Bali, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali
    Penatahan Seni ring Jimbaran - Bali
    Samkhya Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Kayu Multicolored
    Samkhya Ubud
    Temuku Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Kayu Brown
    Temuku Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Kayu
    Temuku Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik
    +8
    Temuku Ubud
    Ubud Padi Villas, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Kayu Multicolored
    Ubud Padi Villas, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali
    Ubud Padi Villas
    TegalTis Ubud, WaB - Wimba anenggata architects Bali WaB - Wimba anenggata architects Bali Bandara Gaya Eklektik Kayu Multicolored
    TegalTis Ubud
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    Layanan
    • Design and Research in Architecture
    • Urban and Landscape Architecture
    Area layanan
    Global Service
    Penghargaan perusahaan
    • 2016 – 3rd Prize Winner – JimbaranHijau International Competition – ART & CULTURAL CENTRE @ JIMBARAN HIJAU
    • 2015 – The Other Prize – ICARCH International Competition – A House for David Bowie
    • 2014 – 2nd Prize Winner – Revitalisation of Babakan Siliwangi Bandung – West Java
    • 2008 – 1st Prize Winner – Fence|Bench in Kuta Beach – Kuta – Bali
    Alamat
    Bledog ArtSpace – Jl. Raya Goa Gajah – Teges Kanginan – mobile +62 811233172 – Peliatan – Ubud
    80571 Gianyar
    Indonesia
    +62-3619080054 -
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