- Layanan
- Design and Research in Architecture
- Urban and Landscape Architecture
- Area layanan
- Global Service
- Penghargaan perusahaan
- 2016 – 3rd Prize Winner – JimbaranHijau International Competition – ART & CULTURAL CENTRE @ JIMBARAN HIJAU
- 2015 – The Other Prize – ICARCH International Competition – A House for David Bowie
- 2014 – 2nd Prize Winner – Revitalisation of Babakan Siliwangi Bandung – West Java
- 2008 – 1st Prize Winner – Fence|Bench in Kuta Beach – Kuta – Bali
- Alamat
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Bledog ArtSpace – Jl. Raya Goa Gajah – Teges Kanginan – mobile +62 811233172 – Peliatan – Ubud
80571 Gianyar
Indonesia
+62-3619080054 -