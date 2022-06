Tier Bonavi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang arsitektur, interior desain dan konstruksi dengan kantor beralamatkan di Pluit, Jakarta utara. Tim kami selalu berkomitmen untuk berkontribusi langsung dalam menciptakan inovasi dan kreatifitas di dunia arsitektur, interior desain dan konstruksi. Semua kami wujudkan dengan mengimplementasikan style arsitektur seperti style modern, klasik, kolonial, klasik – modern, minimalis kontemporer, maupun style desain lainnya sesuai permintaan dan kepuasan client.

Seiring dunia yang semakin berkembang dan berubah, TIER BONAVI sebagai bisnis harus terus berkembang dari tahun ke tahun. Untuk melakukannya, kami harus terus memahami arus dan kekuatan yang akan membentuk bisnis kami di masa depan, dengan memberikan setiap layanan terbaik dengan kualitas terbaik yang dapat kami berikan. Saat ini Tierbonavi melayani permintaan desain dan konstruksi untuk Office, Residential, Apartment, Restaurant & Cafe, Public space and other property dari seluruh Indonesia (via email, telepon) dan konsultasi langsung untuk area Jabodetabek atau client dapat langsung datang ke kantor kami.

Beberapa layanan yang kami berikan meliputi:

- Jasa Arsitek

- Jasa Desain Interior

- Jasa Renovasi Rumah

- Jasa Bangun rumah

- Jasa Desain Rumah

dan jasa konstruksi lainnya (kontraktor)

Tim kami mengerjakan semua dari sebuah ide, pengembangan konsep sampai tahap realisasi. Kami percaya pada Inovasi dan Kreatifitas. Klien adalah jiwa dari semua proyek kami dan tujuan kami adalah untuk menggambarkan nilai dan personlitas client melalui sebuah desain. Untuk itu mari ciptakan desain arsitektur dan interior impianmu bersama kami.