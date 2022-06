Informasi sah

Kami CV Tata Jaya Mandiri adalah perusaahan dari Bandung yang bergerak di bidang arsitektur dan design interior. Dengan brand: D-CreArt Design kami berusaha menghadirkan kualitas pekerjaan yang baik, di setiap project kami. Kami percaya kualitas pekerjaan yang baik, hanya bisa dicapai dengan menyatukan setiap tahap dari pekerjaan mulai dari mempelajari dan membuat design yang sesuai, perencanaan, kontruksi dan pemeliharaan. Ini adalah komitmen kami kepada seluruh klien kami. Kesuksesan suatu project bagi kami adalah dimana klien kami puas atas hasil pekerjaan kami, motto kami cukup sederhana : SELALU BERUSAHA YANG TERBAIK DAN MEMAHAMI KLIEN. Berbekal motto itu kami memiliki kebijakan selalau memberi garansi yang berbeda dari kebanyakan kontraktor dan design interior untuk klien kami, yaitu 1 tahun di bidang kontruksi , mulai dari 2 tahun di bidang interior. Dan akhir kata: We thank all clients, employees, suppliers and partners who have worked hand in hand with us toward what we are today