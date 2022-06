Kahuripan Architect Bandung

Experienced for more than 10 years, in residential design and build, workspace interior and modelling, destination villa and hospitality, and master planning design. I have a wide interest in design, impressionist art, and space creation. Please call us for your architectural and design needs.

Kahuripan Arsitek Bandung

Berpengalaman lebih dari 10 tahun, dalam proyek arsitektur rancang bangun rumah tinggal custom, interior kantor, proyek hotel dan villa destinasi, serta desain Master Plan. Saya memiliki minat yang besar pada desain, seni impresionis, dan kreasi ruang. Silakan hubungi kami untuk memenuhi kebutuhan arsitektur dan desain anda.