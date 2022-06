[BAHASA INDONESIA] Profil:

sigit.kusumawijaya | architect & urbandesigner atau SIG, kantor yang berbasis di Jakarta (Indonesia) pada bidang arsitektur dan perancangan kota ini, didirikan pada bulan Oktober 2012. Konsultan muda yang baru muncul, yang dipimpin oleh Sigit Kusumawijaya, nominator Satu Indonesia Award 2011: “Pemuda Inspiratif Indonesia”, lulusan Delft University of Technology (TU Delft), Belanda, untuk jurusan Urbanism dengan gelar Master of Science ini berfokus pada proyek-proyek desain, tulisan-tulisan pemikiran ilmiah serta riset dari berbagai macam bidang seperti arsitektur, perencanaan kota, desain interior, desain lansekap, lingkungan dan gerakan sosial masyarakat. Proyek-proyeknya baik desain maupun studi riset telah mencapai cakupan yang luas dari berbagai lokasi dari yang lokal seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jambi, Banyuwangi, dan Sukabumi, hingga kota-kota dunia seperti Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Rotterdam, Washington dan Cape Town. Konsultan ini terdiri dari arsitek-arsitek dan desainer-desainer yang bertalenta dan berpotensi yang menaruh perhatian pada isu-isu hijau, ekologi, pertanian perkotaan, ketahanan pangan dan kelestarian yang berhubungan dengan pelayanan arsitektur yang sesuai dengan konteks lokalnya untuk menuju kota yang layak huni.



[ENGLISH] Profile:

sigit.kusumawijaya | architect & urbandesigner or SIG, a Jakarta (Indonesia) based architecture & urban design office, was established on October 2012. This young and emerging company, led by Sigit Kusumawijaya, a nominee of Satu Indonesia Award 2011: “Indonesia Inspiring Youth”, graduated from Delft University of Technology (TU Delft), The Netherlands, majoring Urbanism with Master of Science degree, is focused on design projects, writings and research of various fields: architecture, urban planning, interior design, landscape design, environment, and social community movement. Its projects both design and research studies have reached broad range coverage from local areas such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jambi, Banyuwangi, and Sukabumi to other worldwide cities such as Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Rotterdam, Washington and Cape Town. The company, which consists of talented and promising, architects and designers concern on green, eco, urban farming, food security and sustainable issues relate with the architecture services in accordance with its local context towards livable cities.