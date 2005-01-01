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AIGI Architect + Associates
Arsitek di Surabaya
Selayang pandang 1Proyek (1) 0Buku Ide (0)
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Proyek

Proyek baru
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    • Shared Ambience, AIGI Architect + Associates AIGI Architect + Associates Rumah tinggal Komposit Kayu-Plastik Brown
    Shared Ambience, AIGI Architect + Associates AIGI Architect + Associates Rumah tinggal Komposit Kayu-Plastik Brown
    Shared Ambience, AIGI Architect + Associates AIGI Architect + Associates Balkon, Beranda & Teras Tropis Kayu Brown
    +9
    Shared Ambience

    Since 2005 until now we have become partner for project owners in realizing their unique values in several project specifications spread across several cities in Indonesia


    Layanan
    • Perencanaan Arsitektur
    • Interior
    • Lansekap & Masterplan
    Area layanan
    Indonesia
    Penghargaan perusahaan
    • Juara 2 Sayembara Desain Bundaran Air Mancur Semarang
    • Karya terpilih materi buku +1 Karya Arsitek IAI Jawa Timur
    • Karya pilihan juri Sayembara Desain Bandara Udara Nusantara Mali Alor NTT
    • Qualified design proposal for exhibiton Tokyo Design Week 2016 Tokyo Japan
    • Karya terpilih pameran IYA Bali 2017 1 are house
    • Nominasi 3 besar IAI Jatim Awards 2017 kategori rumah tinggal
    Alamat
    Jl. Baruk Utara IX / 27 Surabaya
    60298 Surabaya
    Indonesia
    +62-8123200438 www.aigiarchitect.com
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