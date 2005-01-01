Since 2005 until now we have become partner for project owners in realizing their unique values in several project specifications spread across several cities in Indonesia
- Layanan
- Perencanaan Arsitektur
- Interior
- Lansekap & Masterplan
- Area layanan
- Indonesia
- Penghargaan perusahaan
- Juara 2 Sayembara Desain Bundaran Air Mancur Semarang
- Karya terpilih materi buku +1 Karya Arsitek IAI Jawa Timur
- Karya pilihan juri Sayembara Desain Bandara Udara Nusantara Mali Alor NTT
- Qualified design proposal for exhibiton Tokyo Design Week 2016 Tokyo Japan
- Karya terpilih pameran IYA Bali 2017 1 are house
- Nominasi 3 besar IAI Jatim Awards 2017 kategori rumah tinggal
- Alamat
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Jl. Baruk Utara IX / 27 Surabaya
60298 Surabaya
Indonesia
+62-8123200438 www.aigiarchitect.com