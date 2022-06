PD. Teguh Design Indonesia bergerak dibidang konsultan & kontraktor arsitektur, Interior & furniture sejak tahun 2011, kami menyediakan jasa pembuatan arsitektur dan desain interior dengan mengikuti tren sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan menekankan pentingnya kedua kepraktisan yaitu kenyamanan dalam strukturnya, juga fungsionalitas. Dari pengalaman kami selama beberapa tahun, kami selalu meningkatkan pelayanan dan kualitas. Great interior design is our business and our passion. Filosofi kami adalah memberikan kepercayaan kepada client & inovasi solusi untuk hidup yang lebih baik.