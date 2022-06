small space of woodworking and home living.





Ud.CMTO,Sebuah usaha dagang yang berdiri sejak 1995. Dahulu di depan SDN Jaten 03, Karanganyar dan kini telah pindah di Jl. Mojo - Tasikmadu, Sawahan, Karanganyar untuk tempat produksinya. Didirikan oleh Nona Siti yang kemudian dilanjutkan oleh suaminya, Bp. Dirjo Sukamto yang bertahan hingga sekarang.





Telah melayani ribuan pelanggan, dan membuat ribuan macam kerajinan dari kayu. Mulai dari Pintu, Jendela, Meja, Almari, Tempat Tidur, Kursi, Loster, Kuda-Kuda, dan berbagai jenis lainnya.





Selain produksi, usaha ini juga melayani sekaligus pemasangan/install. Misal, pintu dan jendela yang membutuhkan pemasangan daun ke kusen'nya. Telah mengirim ke seluruh pelosok Karesidenan Solo, beberapa Kabupaten, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Sragen dan kemungkinan akan meluas sekaligus menerima pesanan dari luar daerah.





Menerima pekerjaan borongan untuk proyek perumahan, cafe, maupun resto dan berbagai macam usaha anda. Siap mensupply furniture sesuai pesanan atau tergantung desain yang kami buat.





Kami tunggu kerjasama Anda, sangat senang jika bisa bermitra!

Melayani dan Berkreasi





For information order, text/call:

Bp. Dirjo Sukamto (+62 857 28 445 340 / +62 85 8686 70826 WhatsApp only)

or Visit our gallery at: Kebakan Rt 01/Rw 06, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo

our workshop production at: Jl. Mojo/Sawahan - Tasikmadu km.09, Sawahan, Jaten, Karanganyar

Blog: kamtomebel.blogspot.com

Instagram: @udcmto