Established in the 1990 in Jakarta, Indonesia, we have completed more than 200 successful Architecture and Interior Design projects locally, and internationally. Our diversified portfolio of projects and aesthetic style has better serves multiple industries, from hospitality, multi-family residential, single-family residential, commercial, food & beverages, workspace, healthcare, and more. We prioritize clients’ needs vision and deliver each project with mature space planning, high aesthetic value within the allocated budget.





Didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, Indonesia, kami telah menyelesaikan lebih dari 200 proyek Arsitektur dan Desain Interior yang sukses di dalam dan luar negeri. Portofolio tipe proyek dan gaya estetika kami sangat beragam; dan kami juga telah melayani berbagai industri, mulai dari perhotelan, apartemen, perumahan, projek retail, area makanan & minuman, perkantoran, rumah sakit, dan banyak lagi.Kami memprioritaskan kebutuhan, visi klien dan memberikan setiap proyek sebuah perencanaan ruang yang matang, nilai estetika tinggi dalam anggaran yang dialokasikan.