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ARLAN Landscape Architects
Arsitek Lanskap di Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Selayang pandang 2Proyek (2) 0Buku Ide (0)
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Proyek

Proyek baru
  • Go Premium
    • La Vie All Suites Apartments , ARLAN Landscape Architects ARLAN Landscape Architects Kolam renang infinity Granit Multicolored
    La Vie All Suites Apartments , ARLAN Landscape Architects ARLAN Landscape Architects Balkon, Beranda & Teras Minimalis Granit Multicolored
    La Vie All Suites Apartments , ARLAN Landscape Architects ARLAN Landscape Architects Halaman depan Granit Multicolored
    +3
    La Vie All Suites Apartments
    Lippo Plaza, ARLAN Landscape Architects ARLAN Landscape Architects Kantor & Toko Modern Besi/Baja Metallic/Silver
    Lippo Plaza, ARLAN Landscape Architects ARLAN Landscape Architects Kantor & Toko Modern Besi/Baja Metallic/Silver
    Lippo Plaza, ARLAN Landscape Architects ARLAN Landscape Architects Kantor & Toko Modern Granit Black
    +1
    Lippo Plaza

    Jasa Konsultan Lanskap, Jasa Desain Lanskap, Ladscape Designer

    Landscape Architects with many years of work experience with design firms based in Singapore and Shanghai. Skilled in comprehensive landscape architectural design schematic design, design development to documentation drawing for master-planning, mixed-use developments, residential developments, resorts, hospitalty and public realm projects.

    Layanan
    • desain lanskap
    • konsultan lanskap
    • masterplanning
    • urbanism
    Area layanan
    • hotel & resort
    • residentials
    • public realm
    • park
    • Jakarta
    • Bogor
    • Bali
    • Indonesia
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    Penghargaan perusahaan
    • - 1st Price of Penjaringan City Park Design Competition, Jakarta, Indonesia
    • - 3rd Price of Soekarno-Hatta International Airport Landscape Competition, Jakarta, Indonesia
    • - 3rd Price of Ex-Taman Topi Design Competition, Bogor, Indonesia
    • - 3rd Best Nominees for Taman Bunga Nusantara Design Competiion, Indonesia
    Alamat
    Jl. Danau Bogor Raya Blok i15, No.21
    16141 Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
    Indonesia
    +62-82124074835 arlan-studios.com
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