Jasa Konsultan Lanskap, Jasa Desain Lanskap, Ladscape Designer
Landscape Architects with many years of work experience with design firms based in Singapore and Shanghai. Skilled in comprehensive landscape architectural design schematic design, design development to documentation drawing for master-planning, mixed-use developments, residential developments, resorts, hospitalty and public realm projects.
- Layanan
- desain lanskap
- konsultan lanskap
- masterplanning
- urbanism
- Area layanan
- hotel & resort
- residentials
- public realm
- park
- Jakarta
- Bogor
- Bali
- Indonesia
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- Penghargaan perusahaan
- - 1st Price of Penjaringan City Park Design Competition, Jakarta, Indonesia
- - 3rd Price of Soekarno-Hatta International Airport Landscape Competition, Jakarta, Indonesia
- - 3rd Price of Ex-Taman Topi Design Competition, Bogor, Indonesia
- - 3rd Best Nominees for Taman Bunga Nusantara Design Competiion, Indonesia
- Alamat
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Jl. Danau Bogor Raya Blok i15, No.21
16141 Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Indonesia
+62-82124074835 arlan-studios.com