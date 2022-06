We are Contractor and also Architecture Interior Consultant

Layanan Design & Build

Building Construction

Interior Construction

Architecture Design

Interior Design Area layanan Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Riau

Indonesia

Bandung

Jakarta

Garut

Tasikmalaya

Bengkulu

Aceh

Semarang

Surabaya

Gorontalo

Yogyakarta

Tunjukkan semua area layanan 14 Alamat jalan Ramah kasih Gg Murni Komplek B Regency No.1

28281 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

Indonesia

+62-761850048 www.fcs.co.id