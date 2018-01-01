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KREIN INTERIOR
Interior Desainer dan Dekorator di Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
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    KREIN INTERIOR adalah Praktisi dan Designer Interior yg berbasis di Pekanbaru. KREIN INTERIOR mulai berdiri pada tahun 2018 dengan nama yang berbeda dan bidang yang sama yaitu Desain Interior Pekanbaru dan Kontraktor Interior Pekanbaru. Mulai tahun 2020, Mulailah nama KREIN INTERIOR digunakan sebagai BRAND utama kami. dimana di tahun tersebut KREIN INTERIOR mulai menjadi Praktisi One Stop Service Home Solution di Pekanbaru. Jasa kami mencakup :

    • DESAIN INTERIOR
    • ARSITEKTUR & KONTRAKTOR
    • WALLPAPER
    • ALUMUNIUM & KACA
    • TAMAN & LANDSCAPING
    • KOLAM KOI & KOLAM RENANG
    • FLOORING & PLAFOND
    • PEKERJAAN BESI
    • BAJA RINGAN & ATAP
    • AQUARIUM


    Untuk lihat SELURUH hasil KARYA KAMI silahkan kunjingi akun INSTAGRAM kami di @krein.id.

    Untuk Pemesanan bisa menghubungi Nomor +62813-7495-2074. Terimakasih.

    Layanan
    • ARCHITECTURE
    • INTERIOR DESIGN
    • CONSTRUCTION
    • WALLPAPER
    • ALUMUNIUM
    • KACA
    • TAMAN
    • LANSCAPING
    • BESI
    • BAJA RINGAN
    • ATAP
    • KOLAM HIAS
    • SWIMMING POOL
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    Area layanan
    • Marpoyan Damai
    • Kota Pekanbaru
    • Riau
    • Indonesia
    • Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
    Alamat
    Villa Indah Paus No. A3
    28282 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
    Indonesia
    +62-81374952074 www.krein.id
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