KREIN INTERIOR adalah Praktisi dan Designer Interior yg berbasis di Pekanbaru. KREIN INTERIOR mulai berdiri pada tahun 2018 dengan nama yang berbeda dan bidang yang sama yaitu Desain Interior Pekanbaru dan Kontraktor Interior Pekanbaru. Mulai tahun 2020, Mulailah nama KREIN INTERIOR digunakan sebagai BRAND utama kami. dimana di tahun tersebut KREIN INTERIOR mulai menjadi Praktisi One Stop Service Home Solution di Pekanbaru. Jasa kami mencakup :
- DESAIN INTERIOR
- ARSITEKTUR & KONTRAKTOR
- WALLPAPER
- ALUMUNIUM & KACA
- TAMAN & LANDSCAPING
- KOLAM KOI & KOLAM RENANG
- FLOORING & PLAFOND
- PEKERJAAN BESI
- BAJA RINGAN & ATAP
- AQUARIUM
Untuk lihat SELURUH hasil KARYA KAMI silahkan kunjingi akun INSTAGRAM kami di @krein.id.
Untuk Pemesanan bisa menghubungi Nomor +62813-7495-2074. Terimakasih.
- Layanan
- ARCHITECTURE
- INTERIOR DESIGN
- CONSTRUCTION
- WALLPAPER
- ALUMUNIUM
- KACA
- TAMAN
- LANSCAPING
- BESI
- BAJA RINGAN
- ATAP
- KOLAM HIAS
- SWIMMING POOL
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- Area layanan
- Marpoyan Damai
- Kota Pekanbaru
- Riau
- Indonesia
- Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
- Alamat
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Villa Indah Paus No. A3
28282 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
Indonesia
+62-81374952074 www.krein.id