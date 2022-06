SAPA Design Office is an architecture and interior design practice based in Bandung. We are a group of achitect and designer with extensive background in design and planning of private residence, apartment, hospitality, office, commercial and hospital.

Kami membantu Anda mewujudkan ruang yang diinginkan melalui desain yang mengakomodir kebutuhan Anda. Berikut yang kami kerjakan: Desain Arsitektur/ Interior untuk renovasi atau membangun baru dengan proyek Rumah Tinggal, Apartment, Hotel, Perkantoran, Komersil dan Klinik/ Rumah Sakit.

Kami adalah para profesional yang akan mewujudkan visi dan kebutuhan anda melalui ruang yang tenang untuk tempat tinggal, ruang yang mendukung bisnis untuk profit atau pun ruang yang membuat Anda bekerja dengan nyaman dan efisien.

Silakan menghubungi kami untuk konsultasi.





sapaarchitecture(at)gmail(dot)com