Trám răng là phương pháp nha khoa được sử dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Với những ưu điểm vượt trội, trám răng được rất nhiều người tin tưởng sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu rõ về phương pháp này nên cho rằng sau khi trám răng có thể gây đau đớn. Hãy cùng nha khoa uy tín tìm hiểu về phương pháp trám răng, để xem liệu trám răng có đau không?





1/ Trám răng là gì?





Trám răng là một phương pháp đơn giản trong nha khoa được sử dụng để khắc phục các trường hợp răng khiếm khuyết. Bác sĩ sẽ sử dụng khí cụ kết hợp vật liệu chuyên dùng để hàn trám răng.





Trám răng được sử dụng trong trường hợp nào?





Trám răng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Thường gặp, trám răng dùng để khắc phục răng bị khiếm khuyết:





Răng mẻ: Răng bị mẻ ( xem chi tiết:

RĂNG BỊ MẺ PHẢI LÀM SAO? CÓ HÀN TRÁM LẠI ĐƯỢC KHÔNG?





) là trường hợp nhiều người gặp phải. Nguyên do có nhiều, chủ yếu trong quá trình ăn uống, do ăn những thực phẩm có độ cứng cao. Chính vì vậy, răng khi nhai hoặc cắn tạo một lực lớn. Do đó răng có thể bị mẻ do ma sát với thức ăn cứng. Ngoài ra, có thể do một số bệnh lý răng miệng gây ra.





Trám răng có thể sử dụng để khắc phục tình trạng răng mẻ. Đặc biệt với sự phát triển của công nghệ, nhiều vật liệu hàn trám và kỹ thuật trám răng mới ra đời cho hiệu quả phục hình cao hơn.





Răng vỡ: Cũng tương tự như răng mẻ, răng bị vỡ cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Trám răng cũng được cho là một trong những phương pháp hàng đầu để khắc phục tình trạng răng vỡ.





Tuy nhiên, trám răng chỉ có tác dụng trong trường hợp răng bị vỡ nhẹ. Trường hợp răng bị vỡ nhiều, không thể khắc phục được bằng biện pháp trám răng. Buộc phải sử dụng một số phương pháp phục hình như bọc răng sứ, dán sứ,...





Răng sâu: Trám răng có thể khắc phục những trường hợp sâu răng chưa quá nặng. Cụ thể, trong những giai đoạn của sâu răng, ở giai đoạn ban đầu bạn có thể tự xử lý bằng việc vệ sinh răng miệng, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý.





Những khuyết điểm trên nếu gặp ở vị trí răng cửa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ khuôn mặt. Chính vì vậy, giải pháp trám răng cửa (

) được áp dụng cho những trường hợp răng hơi mẻ, tức là ở mức độ nhẹ.





Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn răng sâu nặng hơn. Bạn cần phải tiến hành trám răng để xử lý vết sâu răng đã nan rộng. Từ đó, khắc phục được sâu răng, ngăn ngừa vi khuẩn tấn công xung quanh răng.





2/ Trám răng có đau không?





Trám răng có đau không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy trám răng là một trong những kỹ thuật đơn giản trong nha khoa. Tuy nhiên, để thực hiện kỹ thuật này, bác sĩ vẫn cần có sự hỗ trợ của khí cụ và cần có kinh nghiệm.





Chính vì vậy, trám răng chỉ hiệu quả và an toàn khi bạn thực hiện tại nha khoa tốt.

nha khoa tốt

. Ngược lại, nếu nha khoa thiếu uy tín, trám răng có thể không đem lại nhiều tác dụng. Ngược lại còn có thể gây ra những biến chứng không mong muốn cho bạn.





Bên cạnh đó, quy trình trám răng diễn ra hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng đến các bộ phận nha chu xung quanh răng. Chính vì thế, bạn không cần lo lắng trám răng sẽ gây tổn thương cho răng miệng.





Hiện nay tại các nha khoa uy tín đều áp dụng công nghệ trám răng hiện đại. Điều này không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn mà còn giúp các bác sĩ có thể thực hiện dễ dàng hơn.





3/ Trám răng sâu ở đâu uy tín





